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  • 13.09.2019 08:51
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 08:51

bugün ne olur? 13 Eylül ve ne kadar oldu? İşte son durum

da son durum... Dolar/TL 13 Eylül'e 5,65'ten başladı. Dün Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından 5,75'ten 5,68'e gerilemişti. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararı sonrası dolar 5.66'ya düştü. Peki, bugün dolar ne oldu? ve ? İşte 13 Eylül güncel ...

Dolar bugün ne olur? Piyasanın merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı dün açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan gelen faiz kararı sonrası dolar 5.68'e kadar geriledi. Dolar/TL yeni güne 5,65 TL'den başladı. Güncel döviz kurları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün dolar ne olur? Şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar? İşte 13 Eylül döviz kurlarında son durum...

DOLAR BUGÜN NE OLUR?

13 Eylül tarihli güncel döviz kurları şu şekilde:

DOLAR
Alış: 5,6605
Satış: 5,6646

EURO
Alış: 6,2681
Satış: 6,2756

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