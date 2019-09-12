100 bin aileye eğitim desteği Eğitim desteği sağlanan hane sayısı artıyor. Şartlı eğitim yardımından 2.2 milyon çocuk yararlanırken, 100 binin üzerinde aileye 1 milyar liralık destek sağlanacak.

Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, bu yıl şartlı eğitim desteği ulaştırılan hane ve vatandaş sayısını artırdı. Yardıma ihtiyacı olan ailelere yönelik şartlı eğitim yardımından ortalama 2.2 milyon çocuk yararlanacak. Ayrıca bu eğitim-öğretim döneminde 100 binin üzerinde aileye 1 milyar liralık eğitim desteği sağlanırken, çocukların önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçları karşılanıyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'sosyal devlet vizyonu' kapsamında son 16 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 285 milyar lira tutarında sosyal yardım yapıldı. Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri kapsamında annelere çocuk başına aylık yaklaşık 830 lira destek verilirken, bu kapsamda 120 binin üzerinde çocuk da ailesinin yanında destekleniyor.





HAZAL ATEŞ