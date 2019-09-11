Tamamlayıcı sağlık sigortası kamu tarafından desteklenmeli

Tamamlayıcı sağlık sigortasının sektörde büyük bir ivme yakaladığını ifade eden Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, bu ürünün sigorta penetrasyonunun artırılması açısından önemli olduğunu söyledi. Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde geri ödeme kurumu olan sigorta şirketlerinin kamunun finansmanına katkısının ortada olduğunun altını çizen Gölpınar, TSS ürününün yaygınlaşması için kamu otoritesi tarafından desteklenmesinin şart olduğunu belirtti. "TSS desteklenir ise tabana yayılması kuvvetle mümkün olacaktır" diyen Gölpınar, son yıllarda kalkınma planlarında TSS'nin yer almasının, geleceğe yönelik olarak ürünün yaygınlaşması adına kamu otoritesi tarafından teşvik edileceğinin göstergesi olduğunu ifade etti. TSS'nin tüm şirketler ve sektör açısından bir hedef ürün haline geldiğini de anlatan Gölpınar, "Sigorta şirketlerinin sağlık giderleri konusundaki etkin kontrolleri sayesinde kamu sağlık harcamalarının maliyetini düşürmenin yanında tüm giderlerin faturalandırılmasıyla vergi ve istihdam açısından kayıt dışılığın önüne geçilmesi mümkün" diye konuştu.
ÇALIŞANLARA GÜVENCE
Doğa Sigorta, TÜBİTAK çalışanları için Tez-Koopİş Sendikası ile işbirliğinin devamına imza attı. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 2019/2020 yenilemesi imza töreni, Doğa Sigorta Genel Müdürü Gölpınar ve Tez- Koop-İş Başkanı Haydar Özdemiroğlu'nun katılımı ile gerçekleşti. Bu işbirliği ile TÜBİTAK çalışanları Doğa Sigorta'nın ve SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında poliçe kapsam dahili olan işlemlerde fark ödemeden sağlık hizmeti alabilecek. İşbirliği kapsamında Tez-Koop-İş'in TÜBİTAK çalışanı olan üyelerine sunduğu avantajlara ek olarak, üyelerin aile bireylerinin de kişiye özel Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na daha uygun fiyatlarla sahip olması sağlanıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi ile TÜBİTAK çalışanı üyelerin eş ve çocukları da uygun prim ve ödeme koşullarıyla Doğa Sigorta ve SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında poliçe kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden hizmet alabilecek.
ÇALIŞANLARA GÜVENCE
Doğa Sigorta, TÜBİTAK çalışanları için Tez-Koopİş Sendikası ile işbirliğinin devamına imza attı. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 2019/2020 yenilemesi imza töreni, Doğa Sigorta Genel Müdürü Gölpınar ve Tez- Koop-İş Başkanı Haydar Özdemiroğlu'nun katılımı ile gerçekleşti. Bu işbirliği ile TÜBİTAK çalışanları Doğa Sigorta'nın ve SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında poliçe kapsam dahili olan işlemlerde fark ödemeden sağlık hizmeti alabilecek. İşbirliği kapsamında Tez-Koop-İş'in TÜBİTAK çalışanı olan üyelerine sunduğu avantajlara ek olarak, üyelerin aile bireylerinin de kişiye özel Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na daha uygun fiyatlarla sahip olması sağlanıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi ile TÜBİTAK çalışanı üyelerin eş ve çocukları da uygun prim ve ödeme koşullarıyla Doğa Sigorta ve SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında poliçe kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden hizmet alabilecek.
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