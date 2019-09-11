Quick Darüşşafakalı miniklere destek oluyor Dünyaca ünlü piyanist Odelia Sever, bu kez Darüşşafakalı çocukların eğitimine katkı sağlamak için sahne alacak. #iyilikresitali olarak isimlendirilen konser, Quick Sigorta'nın ana sponsorluğu'nda yarın akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Dünyaca ünlü piyanist Odelia Sever, bu kez Darüşşafakalı çocukların eğitimine katkı sağlamak için sahne alacak. #iyilikresitali olarak isimlendirilen konser, Quick Sigorta'nın ana sponsorluğu'nda yarın akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek. Howden Group'un tüm dünyada düzenlediği sosyal sorumluluk projesinin Türkiye ayağını oluşturan konserde Odelia Sever, piyano çalıp dans ederek parçalar seslendirecek. Bu konserin gelirleri ise Darüşşafaka'da okuyan babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 927 yetenekli öğrencinin eğitimi için Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlanacak. Odelia Sever'in konserinin gelirleri 927 yetenekli öğrencinin eğitimi için harcanacak.