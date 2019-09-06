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Trafik cezasında sahte uyarısı

GİB, başkanlığın adı kullanılarak gönderilen trafik para cezalarına ilişkin sahte e-postalara ilişkin uyarıda bulunuldu. Duyuruda, "Mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgileri ele geçiriliyor" denildi.

Trafik cezasında sahte uyarısı
GİB, başkanlığın adı kullanılarak gönderilen trafik para cezalarına ilişkin sahte e-postalara ilişkin uyarıda bulunuldu. Duyuruda, "Mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgileri ele geçiriliyor" denildi.

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