Trafik cezasında sahte uyarısı

GİB, başkanlığın adı kullanılarak gönderilen trafik para cezalarına ilişkin sahte e-postalara ilişkin uyarıda bulunuldu. Duyuruda, "Mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgileri ele geçiriliyor" denildi.
GİB, başkanlığın adı kullanılarak gönderilen trafik para cezalarına ilişkin sahte e-postalara ilişkin uyarıda bulunuldu. Duyuruda, "Mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgileri ele geçiriliyor" denildi.
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