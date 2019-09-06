Siber güvenlik yatırımlarında yetersiz kalan KOBİ'lerin savunmalarını kolayca atlatan siber suçlular, saldırılarına büyük bir iştahla devam ediyor. Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, KOBİ'lerin sınırlı güvenlik kaynaklarını nasıl en üst düzeye çıkaracaklarını bilmeleri gerektiğini dile getirerek, KOBİ'lerin karşılaştığı 7 siber güvenlik problemini sıraladı.

1 KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR: WannaCry ve Emotet gibi kötü amaçlı yazılım saldırıları KOBİ hedeflerine karşı en yıkıcı sonuçları veriyor.

2 ISLAND HOPPING: Island Hopping olarak adlandırılan saldırı türü siber saldırganlar için daha küçük şirketler kullanılarak daha büyük şirketleri hedef alan siber saldırı stratejisini ifade ediyor. Saldırganlar, küçük şirketin ağından faydalanıp büyük şirketlerin verilerine erişebiliyor.

3 AÇIKLARA DİKKAT: Saldırıların birçoğu, uygulamalardaki güvenlik açıklarından yararlanılarak gerçekleştiriyor. Güncellemelerin takip edilmesi gerekiyor.

4 KİMLİK AVI: Kimlik avı saldırılarının, daha inandırıcı hale gelmesi için çalışanların detaylı kimlik bilgileri ele geçiriliyor.

5 ESKİ SÜRÜMLER TEHDİT: Süresi dolmuş veya 2020'ye kadar desteklenmeyen sürümler güvenlik sorunu ortaya çıkarıyor.

6 ZAYIF ŞİFRELEME: KOBİ'lerin güvenlik sorunlarının yüzde 66'sı şifreleme ile ilgili.

7 EĞİTİMLİ UZMAN EKSİLİĞİ: KOBİ'lere ilişkin tehdit ortamını anlamak için güvenlik konusunda bilgili bir kaynak gerekiyor.