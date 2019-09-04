Herkesin sigortası olacak

Hükümet, 82 milyonu sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak için tüm imkanları seferber ederken, yeni dönemde sosyal güvenlikte hem prim tahsilatı hem de kapsamı artırılacak. Sosyal sigorta prim tabanı genişletilerek, sisteme giriş kolaylaştırılacak. Prim tahsilat oranının yüzde 88.1'e, sosyal sigorta kapsamının yüzde 92'ye yükseltilmesi hedeflenirken, prim borçlarının takip ve tahsilatı etkin bir şekilde uygulanarak prim gelirlerinin artırılması sağlanacak. Kamu ve özel sektörde esnek istihdam imkanları da artırılacak. Bu kapsamda çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak. Kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenecek.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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