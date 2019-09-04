Büyüme verisinin ardından önceki gün 5.83 lira seviyesinden 5.79 liraya kadar gerileyen dolar, dün de enflasyon verilerinin etkisi ile düştü. Güne 5.80 lira seviyelerinden başlayan dolar dün günü 5.74 liradan tamamladı. Türk Lirası gelişen ülke para birimleri arasında dolara karşı en iyi performans gösteren para birimi oldu.
- Ekonomi
- 04.09.2019
- Gazete
Dolar sert düştü
Büyüme verisinin ardından önceki gün 5.83 lira seviyesinden 5.79 liraya kadar gerileyen dolar, dün de enflasyon verilerinin etkisi ile düştü. Güne 5.80 lira seviyelerinden başlayan dolar dün günü 5.74 liradan tamamladı.
- TOKİ emekli ve dar gelirli konut başvuru şartları nelerdir?
- Eylül 2019 kira artış oranı ne kadar?
- Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.