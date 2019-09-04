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Dolar sert düştü

Büyüme verisinin ardından önceki gün 5.83 lira seviyesinden 5.79 liraya kadar gerileyen dolar, dün de enflasyon verilerinin etkisi ile düştü. Güne 5.80 lira seviyelerinden başlayan dolar dün günü 5.74 liradan tamamladı.

Dolar sert düştü
Büyüme verisinin ardından önceki gün 5.83 lira seviyesinden 5.79 liraya kadar gerileyen dolar, dün de enflasyon verilerinin etkisi ile düştü. Güne 5.80 lira seviyelerinden başlayan dolar dün günü 5.74 liradan tamamladı. Türk Lirası gelişen ülke para birimleri arasında dolara karşı en iyi performans gösteren para birimi oldu.

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