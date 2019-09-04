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  • 04.09.2019 12:56
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 12:56

Bankalarda faiz depremi! Vakıfbank kredi faizinde bir kez daha indirime gitti! İşte

Vakıfbank ihtiyaç kredisi faizlerinde bir kez daha indirime gitti. TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından faiz indirimi haberleri peş peşe gelmeye başladı. 7 özel banka faiz oranlarında indirim kararı aldı. Peki, nda son durum nedir? İşte 4 Eylül bankaların güncel faiz oranları...

Bankaların güncel kredi faiz oranları

Bankaların güncel faiz oranları, kredi ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde indirim yapan Vakıfbank, ihtiyaç kredilerinde bir kez daha indirime gitti. Bankaların peş peşe faiz oranlarında indirime gitmesi ile birlikte güncel faiz oranları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, güncel faiz oranları nasıl? Kredi faiz oranlarında son durum nedir? İşte 4 Eylül bankaların güncel faiz oranları...

BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: Banka müşterisi (1.49) Normal müşteri (1.59)
Taşıt kredisi: 1.48
Konut kredisi: 0.99

Bankaların güncel kredi faiz oranları için diğer diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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