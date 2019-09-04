Bankaların güncel faiz oranları, kredi ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde indirim yapan Vakıfbank, ihtiyaç kredilerinde bir kez daha indirime gitti. Bankaların peş peşe faiz oranlarında indirime gitmesi ile birlikte güncel faiz oranları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, güncel faiz oranları nasıl? Kredi faiz oranlarında son durum nedir? İşte 4 Eylül bankaların güncel faiz oranları...

BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: Banka müşterisi (1.49) Normal müşteri (1.59)

Taşıt kredisi: 1.48

Konut kredisi: 0.99

Bankaların güncel kredi faiz oranları için diğer diğer sayfaları ziyaret ediniz...