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  • 03.09.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 03.09.2019 10:40

'den 'ya seyahat edecek yolcular için kampanya

Türk Hava Yolları, 'ndan , İrlanda, , Norveç, , , Finlandiya, , Litvanya ve Estonya'daki 26 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 164 dolardan başlayan fiyatlarla kampanya başlattı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi olduğu belirtilen THY, transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya'daki 26 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 164 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı sunuyor.

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