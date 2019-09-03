Ekonomi yüzde 1.2 büyüdü

Yıllık bazda 17 yıl sonra cari fazla veren, enflasyonu 10 puana yakın indiren Türkiye ekonomisi, büyüme tarafında da ibreyi yukarı çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 ile yüzde 2'nin üstünde olan beklentilerin altında daraldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre ise, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.2 büyüme yaşandı. Ekonomistler yılın ikinci yarısında pozitif büyümeye geçilmesini bekliyor. Hükümet Yeni Ekonomi Programı'nda bu yıl yüzde 2.3 büyüme öngörüyor. Dış ticaret, ihracattaki artış, ithalattaki düşüş ekonominin lokomotifi oldu. İkinci çeyrekte ihracat yüzde 8.1 arttı ve bu ekonomiye 1.81 puanlık olumlu katkı oluşturdu. İthalat ise yüzde 16.9 azaldı ve 3.87 puanlık katkı verdi.
GSYH:...................... 722.1 MİLYAR DOLAR
KİŞİ BAŞI GSYH:...... 8.776 DOLAR
GSYH:...................... 722.1 MİLYAR DOLAR
KİŞİ BAŞI GSYH:...... 8.776 DOLAR
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