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Balık av sezonu başladı! Tezgah şenlendi

Av yasağının kalkmasının ardından 'vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, avladıkları balıkları tezgahlara serdi. İstanbul'da en çok tercih edilen balıklar hamsi ve istavrit oldu.

Tezgah şenlendi
Av yasağının kalkmasının ardından 'vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, avladıkları balıkları tezgahlara serdi. İstanbul'da en çok tercih edilen balıklar hamsi ve istavrit oldu. İlk gün İstanbul'da hamsinin kilosunun 20 lira, istavritin kilosunun 20-30 lira, iri levreğin ise 30 lira civarında olduğu gözlemlendi. Hamsi ve istavrit bereketi olduğunu belirten Balıkçı Savaş Düzenli, "Palamut hariç balık bol. Geçen yıl hamsi 15 liraya kadar düşmüştü, şimdi 20 lira ama yine düşebilir. Çipura 13 lira yazıyoruz ama 10 liraya veriyoruz" dedi. Esnaf Samet Varyemez ise "Hamsi şu an bereketli. Bir hafta sonra 10 liraya kadar düşer" diye konuştu.

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