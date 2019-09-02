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Firmalar üzerinden 42 bin işci aranıyor

İş Kurumu () personel alımlarına tüm Türkiye'de tüm hızıyla devam ediyor. Firmalar İŞKUR üzerinden 41 bin 994 işçi arıyor. İşsizler, İŞKUR’un sitesinden iş ilanlarına başvurabiliyor...

42 bin işci aranıyor
Türkiye İş Kurumu () personel alımlarına tüm 'de tüm hızıyla devam ediyor. İlk 8 ayda 948 bin 591 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, sitesinden 41 bin 994 eleman aradığını duyurdu. İş ilanlarında 8 bin 392 açık iş sayısı ile beden işçileri başı çekiyor. Açık işlerde beden işçilerini; bin 509 ile temizlik görevlisi, bin 358 ile garson, bin 353 ile makineci (dikiş), bin 333 ile satış danışmanı, 858 ile kasiyer ilanları izliyor. 10 yılda 7.5 milyon kişiye istihdam sağlayan İŞKUR'un ilanlarına başvurmak için Kurum'un sitesine kayıt olmak gerekiyor.

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