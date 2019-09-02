Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel alımlarına tüm Türkiye'de tüm hızıyla devam ediyor. İlk 8 ayda 948 bin 591 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, sitesinden 41 bin 994 eleman aradığını duyurdu. İş ilanlarında 8 bin 392 açık iş sayısı ile beden işçileri başı çekiyor. Açık işlerde beden işçilerini; bin 509 ile temizlik görevlisi, bin 358 ile garson, bin 353 ile makineci (dikiş), bin 333 ile satış danışmanı, 858 ile kasiyer ilanları izliyor. 10 yılda 7.5 milyon kişiye istihdam sağlayan İŞKUR'un ilanlarına başvurmak için Kurum'un sitesine kayıt olmak gerekiyor.
- Ekonomi
- 02.09.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.