Bugünkü
Takvim

Memura 466 TL aile yardımı

'ta 3 alabilecek. Hakem kurulunun kararı doğrultusunda maaşlarına 'ta yüzde 4 oranında zam yansıtılacak olan memurlar, ayrıca 2019'un yüzde 5'i geçerse aşan kısım kadar fark alacak. 'nın 2019 yılı enflasyon tahminine göre de fark yüzde 3.46 olabilecek. Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Maaş katsayısındaki artış yüzde 7.46'ya ulaşırsa, halen 295,47 lira olan eş yardımı 317,51 liraya, çocuk yardımı yaş için 69,22 liradan 74,38 liraya, 6 yaş üstü için 34,61 liradan 37,19 liraya yükselebilecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 433 lira yerine 466 lira alabilecek.

Memura 466 TL aile yardımı
Memurlar 'ta 3 alabilecek. Hakem kurulunun kararı doğrultusunda maaşlarına Ocak'ta yüzde 4 oranında zam yansıtılacak olan memurlar, ayrıca 2019'un yüzde 5'i geçerse aşan kısım kadar fark alacak. 'nın 2019 yılı enflasyon tahminine göre de fark yüzde 3.46 olabilecek. Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Maaş katsayısındaki artış yüzde 7.46'ya ulaşırsa, halen 295,47 lira olan eş yardımı 317,51 liraya, çocuk yardımı yaş için 69,22 liradan 74,38 liraya, 6 yaş üstü için 34,61 liradan 37,19 liraya yükselebilecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 433 lira yerine 466 lira alabilecek.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMemura 466 TL aile yardımı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri