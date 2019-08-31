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  • 31.08.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 12:30

Memur ve memur emeklisi aile yardımı refah payı farkı kaç para olacak? İşte en düşük maaşlar

Memurlar Ocak'ta 3 alabilecek. Hakem kurulunun kararı doğrultusunda maaşlarına Ocak'ta yüzde 4 oranında zam yansıtılacak olan memurlar, ayrıca 2019'un ikinci yarısında yüzde 5'i geçerse aşan kısım kadar fark alacak. 'nın 2019 yılı enflasyon tahminine göre de fark yüzde 3.46 olabilecek. Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Maaş katsayısındaki artış yüzde 7.46'ya ulaşırsa, halen 295,47 lira olan eş yardımı 317,51 liraya, çocuk yardımı 0-6 yaş için 69,22 liradan 74,38 liraya, 6 yaş üstü için 34,61 liradan 37,19 liraya yükselebilecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 433 lira yerine 466 lira alabilecek.

Memur maaş zamları için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda Memura Ocak'ta 3 zam yapılacak. Memurların aile yardımı da Ocak ayında artacak. Hakem kurulunun kararı doğrultusunda maaşlarına Ocak'ta yüzde 4 oranında zam yansıtılacak olan memurlar, ayrıca 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i geçerse aşan kısım kadar fark alacak. Merkez Bankası'nın 2019 yılı enflasyon tahminine göre de fark yüzde 3.46 olabilecek. Hakem Kurulu, hükümetin memura en son teklif ettiği 2020'de %4+4, 2021'de %3+3 zammı nihai olarak kabul etti. Ocakta en düşük memur maaşı 3.823 TL'ye, memur emeklisi maaşı da 2.623 TL'ye yükselecek. Peki memur maaşı aile yardımı enflasyon farkı kaç para olacak? Detaylar sayfamızda

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