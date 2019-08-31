Memur maaş zamları için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda Memura Ocak'ta 3 zam yapılacak. Memurların aile yardımı da Ocak ayında artacak. Hakem kurulunun kararı doğrultusunda maaşlarına Ocak'ta yüzde 4 oranında zam yansıtılacak olan memurlar, ayrıca 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i geçerse aşan kısım kadar fark alacak. Merkez Bankası'nın 2019 yılı enflasyon tahminine göre de fark yüzde 3.46 olabilecek. Hakem Kurulu, hükümetin memura en son teklif ettiği 2020'de %4+4, 2021'de %3+3 zammı nihai olarak kabul etti. Ocakta en düşük memur maaşı 3.823 TL'ye, memur emeklisi maaşı da 2.623 TL'ye yükselecek. Peki memur maaşı aile yardımı enflasyon farkı kaç para olacak? Detaylar sayfamızda