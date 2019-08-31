Ağustos enflasyon oranı merak edilen konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Temmuz ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanmıştı. Aylık yüzde 1,36 yıllık bazda ise yüzde 16,65 olmuştu. Şimdi ise 2019 Ağustos ayı enflasyon oranı ve beklentisi merak ediliyor. Enflasyon ise şu şekilde hesaplanıyor. Her ay, resmi istatistik kurumları, perakende satışçılar, hizmet sağlayıcıları, benzin istasyonları ve muayenehane gibi birçok yer fiyat değişiminin saptanması için inceleniyor ve enflasyon hesaplaması yapılıyor.