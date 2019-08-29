Güncel uzman erbaş, uzman onbaşı ve uzman çavuş alım ilanları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde yer alan komutanlıklara her yıl belirli tarihler arasında personel alımı yapılmaktadır. Bu nedenle yüz binlerce kişi MSB tarafından yayımlanan ilanlar merakla takip ediliyor. Peki, şu anda komutanlık tarafından yayımlanan güncel ilanlar var mı? Son olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 31 Mayıs tarihine kadar alınmıştı. Bu yıl içinde yapılacak personel alımıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Bu arada MSB KKK uzman erbaş maaşı 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Uzman erbaşların görev yaptığı bölge tehlikeli bir bölgeyse maaşı yükselmektedir.