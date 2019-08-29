Güncel uzman erbaş, uzman onbaşı ve uzman çavuş alım ilanları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde yer alan komutanlıklara her yıl belirli tarihler arasında personel alımı yapılmaktadır. Bu nedenle yüz binlerce kişi MSB tarafından yayımlanan ilanlar merakla takip ediliyor. Peki, şu anda komutanlık tarafından yayımlanan güncel ilanlar var mı? Son olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 31 Mayıs tarihine kadar alınmıştı. Bu yıl içinde yapılacak personel alımıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Bu arada MSB KKK uzman erbaş maaşı 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Uzman erbaşların görev yaptığı bölge tehlikeli bir bölgeyse maaşı yükselmektedir.
KKK uzman onbaşı ve uzman çavuş alımı ne zaman, başvuru şartları! Güncel yeni uzman erbaş alımı ilanları var mı?
Hayalindeki mesleği icra etmek yüz binlerce kişi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Komutanlık bünyesinde yapılacak olan alımlar merakla bekleniyor. Özellikle uzman erbaş alımı başvuruları merak ediliyor. Peki, KKK uzman onbaşı ve uzman çavuş alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Güncel uzman erbaş alımı ilanları nelerdir? Uzman erbaş maaşı 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Uzman erbaşların görev yaptığı bölge tehlikeli bir bölgeyse maaşı yükselmektedir. Şartların zorlaştığı ve görev veya operasyonların fazla olduğu bir bölgede çalışan uzman erbaşın maaşı 5 bin TL'ye kadar çıkmaktadır.
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