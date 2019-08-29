3 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren 2020-2021 yılları zam oranları belli oldu. Hükümet ile memur sendikalarının anlaşamaması sonrası toplanan hakem kurulu; hükümetin son teklifi olan 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 zamda karar kıldı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi. Bu bağlamda zam öncesi 2 bin 522 lira olan en düşük memur maaşı 2 bin 623 lira olacak. Peki öğretmen, hemşire ve polis maaşları ne kadar oldu? Kim ne kadar zam aldı? İşte detaylar
Kim kaç para derecesine göre zam aldı? 2020-2021 yeni memur, öğretmen, hemşire ve polis maaşları kaç para?
Hakem kurulunun belirlediği zam oranıyla en düşük emekli memur ayığı 2 bin 623 lira, en düşük memur maaşı da 3 bin 782 lira olacak. Hakem kurulu memur maaşları için zam oranını belirledi. En düşük memur maaşı 3 bin 823 lira olacak. Zam oranları sonrasında memurların en çok merak ettiği ise maaşım ne kadar olacak sorusu. Kamu görevlilerinin 2020-2021 maaş artışlarına ilişkin 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca devreye giren hakem kurulu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Peki 2020-2021 yeni memur, öğretmen, hemşire ve polis maaşları kaç para?
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