3 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren 2020-2021 yılları zam oranları belli oldu. Hükümet ile memur sendikalarının anlaşamaması sonrası toplanan hakem kurulu; hükümetin son teklifi olan 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 zamda karar kıldı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi. Bu bağlamda zam öncesi 2 bin 522 lira olan en düşük memur maaşı 2 bin 623 lira olacak. Peki öğretmen, hemşire ve polis maaşları ne kadar oldu? Kim ne kadar zam aldı? İşte detaylar