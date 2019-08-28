TL’ye geçene ilave getiri

Vakıfbank, birikimini dolar veya euro olarak değerlendiren müşterilerine TL'ye Dönüş Hesabı ile hesap açılış tutarı kadar döviz bozdurmaları şartıyla, yeni TL vadeli mevduat hesapları için ek faiz oranı sunuyor. Ürünün 32 gün vade avantajı da bulunuyor. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, TL'ye dönüş hesabındaki yeni kampanyayla kısa vadeli yatırım isteyenlerin de özel faiz oranından faydalanabileceğini belirterek, "Dövizini bozdurup TL mevduat hesabı açanlara ek getiri sağlıyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 28.08.2019
- Gazete
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