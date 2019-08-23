Fiyatlar İstanbul’da yüzde 15.69 indi Son 1 yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 3.80, İstanbul’da yüzde 15.69, Ankara’da yüzde 3.1 oranında düşerken, İzmir’de 0.84 oranında artış gösterdi.

Temmuz sonu itibariyle Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 320 lira olurken, son 1 yılda konut satış fiyatlarında yüzde 3.80 düşüş yaşandığı belirlendi. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa. com'un verilerine göre, 2019 yılında konut satışlarının yüzde 17.9'unun gerçekleştiği İstanbul'da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 15.69 düşüş gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 589 liraya geriledi. Toplam konut satışlarının yüzde 9.59'unun gerçekleştiği Ankara'da ise ortalama konut metrekare satış fiyatı Temmuz sonu itibariyle bin 798 lira, son 1 yıllık değer düşüşü yüzde 3.91 seviyesinde.



İZMİR'DE YÜKSELDİ

Konut satışlarının yüzde 5.7'sinin gerçekleştiği İzmir'de Temmuz sonu itibariyle ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 879 lira oldu. İzmir, son 1 yıldaki yüzde 0.84'lük artışla üç büyük kent arasında konut fiyatlarının artış gösterdiği tek il olarak öne çıktı.