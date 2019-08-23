Fiyatlar İstanbul’da yüzde 15.69 indi

Temmuz sonu itibariyle Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 320 lira olurken, son 1 yılda konut satış fiyatlarında yüzde 3.80 düşüş yaşandığı belirlendi. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa. com'un verilerine göre, 2019 yılında konut satışlarının yüzde 17.9'unun gerçekleştiği İstanbul'da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 15.69 düşüş gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 589 liraya geriledi. Toplam konut satışlarının yüzde 9.59'unun gerçekleştiği Ankara'da ise ortalama konut metrekare satış fiyatı Temmuz sonu itibariyle bin 798 lira, son 1 yıllık değer düşüşü yüzde 3.91 seviyesinde.
İZMİR'DE YÜKSELDİ
Konut satışlarının yüzde 5.7'sinin gerçekleştiği İzmir'de Temmuz sonu itibariyle ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 879 lira oldu. İzmir, son 1 yıldaki yüzde 0.84'lük artışla üç büyük kent arasında konut fiyatlarının artış gösterdiği tek il olarak öne çıktı.
İZMİR'DE YÜKSELDİ
Konut satışlarının yüzde 5.7'sinin gerçekleştiği İzmir'de Temmuz sonu itibariyle ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 879 lira oldu. İzmir, son 1 yıldaki yüzde 0.84'lük artışla üç büyük kent arasında konut fiyatlarının artış gösterdiği tek il olarak öne çıktı.
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