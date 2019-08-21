Her yıl Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayesinde milyonlarca vatandaş iş sahibi oluyor. Bu nedenle iş arayışı olan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayımlanacak olan ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 48 bin personel alımı gerçekleştirecek. Peki, İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlanan ilanlara nasıl başvuru yapılır? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı... Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.