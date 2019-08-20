Muhtaç durumdaki yaşlı ve engellilere aylık ödemesinin yanı sıra, evde bakım için de maddi destek veriliyor. Ayrıca engelliler için bakım olanağı sağlanıyor. Bakım için geçici personel de eve gönderilebiliyor. 2022 sayılı kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları; yüzde 40 ile 69 arası için 480 TL, yüzde 70 ve üzeri için 720 TL olarak ödeniyor. Yaşlı ve engelli aylıkları başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma (SYD) vakfına yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesinde, hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınıyor. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek için evde bakım aylığı ödeniyor.
Başvuran hemen alıyor! Evde bakım, 2022, 65 yaş, yaşlılık, engelli maaşı yardımı alım başvuru şartları nedir?
Devlet tarafından vatandaşlara binlerce lira karşılıksız destek sağlanacak. Bu bağlamda toplumsal güvenlik yardımlarında engelliler ve yaşlılar önemli yere haiz. Muhtaç durumdaki yaşlı ve engellilere aylık ödemesinin yanı sıra, evde bakım için de maddi destek veriliyor. Amaç, fakir birey yada hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak iş kurmaları ve gelir elde etmeleri. Engellilerin bakımını üstlenen akrabasına meydana getirilen ödemedir. Yaşlı aylığının yanı sıra yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis hastalığına yakalanan işçilere de aylık veriliyor. Yaşlılık, 2022, evde bakım, engelli, doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım müracaat şartları nedir?
- En uygun krediyi hangi banka veriyor? Güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi...
- Konut satışında büyük artış
- Dikkat! O ödemeler 20 gün içinde yapılacak
- On binlerce vatandaşı ilgilendiriyor... Erken emekli olmak için..
- Altın yükselişte! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.