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  • 19.08.2019 12:08
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 12:08

Son dakika: Mecidiyeköy'deki satılıyor

İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan en eski alışveriş merkezlerinden biri olan , satışa çıkarıldı. İş Bankası'nın internet sitesinden satışa çıkarılan AVM'ye 425 milyon lira fiyat biçildi.

Mecidiyeköy'deki ünlü AVM satılıyor

İş Bankası, Profilo Alışveriş Merkezi adıyla bilinen taşınmazı 425 milyon lira başlangıç bedeliyle satışa çıkardı.

İş Bankası'nın internet sitesinde "satılık gayrimenkuller" bölümünde yer alan duyuruya göre Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkez adıyla bilinen 98 bin metrekarelik taşınmaz satışa çıkarıldı.

1997 yılında inşa edilen AVM için teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedeli 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8,5 milyon lira olarak belirlendi.

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