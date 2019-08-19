2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle gözlerin çevrildiği, Şanlıurfa'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı kabul edilen Göbeklitepe'ye, 7 ayda 2.1 milyon turist geldi. Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Selim Bakır, yıl sonuna kadar 4 milyon ziyaretçiye ulaşmayı beklediklerini söyleyerek, "Aşırı talep karşısında tedbirimizi aldık. En başta bölgeyi bilmeyen rehberlere Göbeklitepe ve uzmanlık eğitimi kursu açtık. 46 kişi kursa katıldı. Şu an 128 rehbere ek olarak, 46 rehber arkadaşı Göbeklitepe için eğitmiş olduk" diye konuştu.