Son dakika gelişmesine göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile Bakanlıkta bir araya geldi.
Son dakika gelişmesine göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile Bakanlıkta bir araya geldi.
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