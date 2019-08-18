Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 19.08.2019 00:16
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 00:34

Son dakika: , hükümetin yeni teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bir araya geldi

Son dakika gelişmesine göre, ve , hükümetin yeni teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Son dakika gelişmesine göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile Bakanlıkta bir araya geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Bakan Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bir araya geldi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri