18 Ağustos 2019 dolar ne kadar?

Sabah saatlerinden itibaren dolar kurundaki son durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Türkiye piyasalarının açık ve hacimli olduğu son işlem günü olan 9 Ağustos'u 4 ayın en düşük seviyelerinde 5.50'nin altında tamamlayan dolar/TL işlemlerde 5.6360'a kadar yükseldi. Peki, 18 Ağustos tarihinde dolar ne kadar oldu?