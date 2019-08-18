Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 18.08.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 07:39

2019 dolar ne kadar?

Yatırım, alım satım amaçlarıyla güncel fiyatlarını takip eden vatandaşlar dolardaki son durumu merakla araştırılıyor. Dolar ne kadar oldu sorusu şu sıralar arama motorlarında merakla takip edilen konuların başında yer alıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? İşte dolarda son durum nedir? İşte güncel döviz kurları...

18 Ağustos 2019 dolar ne kadar?

Sabah saatlerinden itibaren dolar kurundaki son durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Türkiye piyasalarının açık ve hacimli olduğu son işlem günü olan 9 Ağustos'u 4 ayın en düşük seviyelerinde 5.50'nin altında tamamlayan dolar/TL işlemlerde 5.6360'a kadar yükseldi. Peki, 18 Ağustos tarihinde dolar ne kadar oldu?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri18 Ağustos 2019 dolar ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri