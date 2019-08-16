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ında asgari ödemeye dikkat! Kredi kartı kullanırken nelere dikkat etmeli?

Cüzdanlarımızı dolduran larını bedava ödeme aracı görüyoruz. Bir de tuzakları bilmiyorsak, batağa sürükleniyoruz... Peki kredi kartı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Kredi kartı borcunu asgari tutardan ödemek doğru mudur? Asgari tutara uygulanan oranı nedir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kredi kartı kullanımı ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...




Ülkemizde 60 milyonun üzerinde kredi kartı vatandaşların kullanımına sunulmuş durumda. Kredi kartıyla alışveriş ekonominin kayıt altına alınması, vergi kaçağının önlenmesi açısından çok önemli. Bireysel anlamda baktığımızda da birçok avantajları var. Hatta başka ülkelerde olmayan taksit fırsatı ile büyük avantaj da sunuyor. Ama bir şartla... Bilinçli kullanmak... Biz kredi kartını bir ödeme aracı olarak göremiyoruz. Birçoğumuz 'bedava alışveriş aracı' olarak görmeye devam ediyoruz. Cebimizden nakit para çıkmadığı için, alışverişi 'karşılıksız' yaptığımız psikolojisine bürünüyoruz. Oysa gelecek ayki maaşımızdan harcadığımızın farkına varamıyoruz.

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