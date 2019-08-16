60 milyonun üzerinde kredi kartı vatandaşların kullanımına sunulmuş durumda. Kredi kartıyla alışveriş ekonominin kayıt altına alınması, vergi kaçağının önlenmesi açısından çok önemli. Bireysel anlamda baktığımızda da birçok avantajları var. Hatta başka ülkelerde olmayan taksit fırsatı ile büyük avantaj da sunuyor. Ama bir şartla...Biz kredi kartını bir ödeme aracı olarak göremiyoruz. Birçoğumuz '' olarak görmeye devam ediyoruz. Cebimizden nakit para çıkmadığı için, alışverişi 'karşılıksız' yaptığımız psikolojisine bürünüyoruz. Oysa gelecek ayki maaşımızdan harcadığımızın farkına varamıyoruz.