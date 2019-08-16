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  • 16.08.2019 11:46
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 11:46

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

, İstanbul Sancaktepe'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru 'ın ailesine bir başsağlığı telgrafı gönderdi.

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