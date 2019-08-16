Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de, görev dönüşü kayganlaşan yolda motosikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından, kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Ali Ulaş'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de, görev dönüşü kayganlaşan yolda motosikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından, kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Ali Ulaş'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
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