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  • 16.08.2019 08:53
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 08:53

Avrupa Merkez sı: Banka batıyor!

Avrupa Merkez sı, `da Banka`nın batmakta olduğuna işaret etti ve tasfiye edilmesine istedi. Yapılan açıklamada, PNB Banka'nın sermaye durumunun ciddi şekilde kötüleştiği, varlıklarının yükümlülüklerinden daha az olduğu belirtildi.

Dev banka batıyor!
Avrupa Merkez sı (), Merkez Bankası Başkanı Ilmars Rimsevic'i rüşvet istemekle suçlayan Banka'nın batmakta olduğuna işaret etti ve ulusal yasalar çerçevesinde tasfiye edilmesini istedi.

PNB Banka, 550 milyon euro varlık büyüklüğü ile ECB'nin denetim gözetimi altında en küçük bankalardan biri.

ECB yaptığı açıklamada, PNB Banka'nın sermaye durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini, varlıklarının yükümlülüklerinden daha az olduğunu belirtti.

PNB Banka'nın yönelttiği suçlamalar nedeniyle Rimsevic aylarca görevinden uzaklaştırılmış, iddiaların kanıtlanamaması sonrası Avrupa Adalet Divanı kararı ile geri dönmüştü.

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