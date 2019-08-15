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  • 15.08.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 09:52

karar verdi! Yetişkin içerikli sitelere giren çalışanlar işten çıkarılacak

Yetişkinlere yönelik içerik hazırlayan sitesine giren çalışanlar için emsal karar verdi. Yargıtay, cinsel içerikli sitelere giren çalışanların işten çıkarılmasını hükmetti.

Yargıtay karar verdi! O çalışanlar işten çıkarılacak
İş yerindeki bilgisayardan yetişkin içerikli sitesine giren işçi, tazminat bile ödenmeden işten kovuldu. Patrona karşı dava açan işçiye kötü haber 'dan geldi. Yüksek mahkeme, emsal nitelikteki kararıyla; işyerine ait bilgisayardan cinsellik içeren sitelere giriş yapan işçilerin işten atılmasına yeşil ışık yaktı.

Üç yıldır çalıştığı iş yerinde, işverene ait bilgisayardan cinsel içerikli ne girdiği iddia edilen işçi tazminatsız olarak işten atıldı. Şok kararla sarsılan işçi, 6. 'nin yolunu tuttu. Üç yıldır çalıştığı iş yerinde iş akdinin davalı işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini, tazminatlarının, yıpranma yapı ücretinin, yıllık ücretli izin ücretinin kendisine ödenmediğini öne sürdü. Mahkemede savunma yapan işveren avukatı ise bilgi işlem müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda davacının kullandığı bilgisayarda işi ile ilgisi olmayan yasaklı sitelere girdiğinin tespit edilmesi üzerine haklı olarak feshedildiğini iddia etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı avukatı temyiz etti.

O SİTELERE GİRENİN KOVULMASININ ÖNÜ AÇILDI
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacının, davalı iş yerinde idari bölümde (muhasebe) çalıştığına dikkat çekilen kararda; ''Davacıya tahsis edilen bir bilgisayar bulunduğu, davalı vekilinin dosyaya sunduğu çıktılar incelendiğinde, bu bilgisayarda cinsel içerikli konuşma ve fotoğrafların bulunduğu internet sitelerine girildiği anlaşılmaktadır. Bu sitelerdeki giriş saatlerinin ağırlıklı olarak mesai saati içinde olduğu, davacının bu internet sitelerine giriş yaptığının tespit edildiği, iş akdinin de aynı gün feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının bu eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, davalının güvenini kötüye kullanan davacının iş akdinin feshi haklı olduğundan davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkemenin davanın kabulü yönündeki kararı oy birliği ile bozulmuştur"' ifadeleri yer aldı.

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