Ağustos ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde merakla araştırılan konular arasında kredi faiz oranlarında son durum yer alıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın peş peşe konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz indirimine gitmesiyle birlikte emlak piyasası da hareketlendi. Peki, kredi faiz oranlarında son durum ne? Akbank, Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut kredisi oranları ne kadar oldu? İşte kredi faiz oranları son durum... Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.