Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.08.2019 15:39
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 15:39

nda son durum ne? İşte Akbank, Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut, ihtiyaç kredisi oranları

Ağustos ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde merakla araştırılan konular arasında nda son durum merakla araştırılıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın peş peşe konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz indirimine gitmesiyle birlikte emlak piyasası hareketlendi. Peki, kredi faiz oranlarında son durum ne? Akbank, Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut kredisi oranları ne kadar oldu? İşte kredi faiz oranları son durum...

En uygun kredi hangi bankada?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından konut ve ihtiyaç kredisinde faiz indirimine gidilmesiyle birlikte vatandaşlar güncel kredi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Emlak piyasasındaki hareketliliğin ardından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları merak ediliyor. Peki, Kredi faiz oranlarında son durum ne? Akbank, Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut kredisi oranları ne kadar oldu? İşte güncel kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NE?

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Ziraat Bankası 500 bin TL'ye kadar 180 ay vadeli konut kredi faiz oranını 0.99 olarak belirledi.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranları:

Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı

500.000'e kadar 180 ay Aylık 0,99

500.001 – 1.000.000 180 ay Aylık 1,19

1 milyon üzeri 180 ay Aylık 1,39

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKredi faiz oranlarında son durum ne? İşte Akbank, Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut, ihtiyaç kredisi oranları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri