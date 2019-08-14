Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından konut ve ihtiyaç kredisinde faiz indirimine gidilmesiyle birlikte vatandaşlar güncel kredi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Emlak piyasasındaki hareketliliğin ardından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları merak ediliyor. Peki, Kredi faiz oranlarında son durum ne? Akbank, Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut kredisi oranları ne kadar oldu? İşte güncel kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NE?

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Ziraat Bankası 500 bin TL'ye kadar 180 ay vadeli konut kredi faiz oranını 0.99 olarak belirledi.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranları:

Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı

500.000'e kadar 180 ay Aylık 0,99

500.001 – 1.000.000 180 ay Aylık 1,19

1 milyon üzeri 180 ay Aylık 1,39