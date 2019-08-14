Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim yerindeki konutların inşasının tamamlandığını belirtti. Tamamlanan 710 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıklayan Pakdemirli, "Ayrıca yapımı tamamlanan ticaret merkezinde 98 iş yerinin anahtarını da hak sahiplerine dağıttık. Eski Hasankeyf'in yerleşim alanı 500 dekar iken, yeni yerleşim yeri yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta 3 bin dekar alana inşa edildi. Yeşil alan miktarının arttığı yeni yerleşim yerinde, Kaymakamlık, Belediye hizmet binası, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 25 yataklı Hasankeyf Devlet Hastanesi gibi çok sayıda kurum hizmet vermeye başladı." dedi.