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  • 14.08.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 11:03

Bakan Pakdemirli duyurdu: Yeni 'te sona gelindi

, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce inşa edilen 'nın rezervuar alanında kalacak ilçesinin yeniden inşası kapsamındaki çalışmalarda sona gelindiğini, yeniden yerleşim için bugüne kadar 500 milyon lira ödenek aktarıldığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim yerindeki konutların inşasının tamamlandığını belirtti. Tamamlanan 710 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıklayan Pakdemirli, "Ayrıca yapımı tamamlanan ticaret merkezinde 98 iş yerinin anahtarını da hak sahiplerine dağıttık. Eski Hasankeyf'in yerleşim alanı 500 dekar iken, yeni yerleşim yeri yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta 3 bin dekar alana inşa edildi. Yeşil alan miktarının arttığı yeni yerleşim yerinde, Kaymakamlık, Belediye hizmet binası, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 25 yataklı Hasankeyf Devlet Hastanesi gibi çok sayıda kurum hizmet vermeye başladı." dedi.

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