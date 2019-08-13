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  • 13.08.2019 14:39
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 14:39

'den bir ilk daha! 'den sonra o ülkeye de satıldı

Tekfen bünyesinde faaliyetlerini sürdüren , ’in ardından ’ye kiraz ihraç etti. Bunun Türk meyvecilik tarihinde ilk olduğu belirtildi

Türkiye'den bir ilk daha! O ülkeye de satıldı

'e kiraz ının önündeki engellerin kaldırılmasıyla temmuzda ihracatına başlanan Türk kirazının Uzakdoğu'daki ikinci adresi oldu. Tekfen bünyesinde faaliyetlerini sürdüren , Çin'in ardından Güney Kore'ye kiraz ihraç etti.

TÖRENLE YOLA ÇIKTI
Koreli yetkililer tarafından Alanar Alaşehir tesislerinde incelenen kirazlar, İl Tarım ve Orman Müdürü metin Öztürk ve bakanlık temsilcilerinin katıldığı törenle Seul'e doğru yola çıktı. Koreli yetkililer tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, Güney Kore'ye sürdürülebilir ihracatın da yolunun açıldığı kaydedildi.

'LEZZET YILDIZI ALDIK'
Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, "Yetiştirdiğimiz kirazlar bu yıl, International Taste Institute tarafından, uluslararası lezzet yıldızı ile ödüllendirilmişti. Hemen ardından girilemez denilen Çin pazarına girdik. Şimdi bir ilki daha başararak Türk kirazını tarihte ilk kez Güney Kore pazarına soktuk" dedi.

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