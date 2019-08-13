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  • 13.08.2019 17:30
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 17:35

Türk hava sahasında yoğun trafik! Her 20 saniyede bir uçak geçti

Türkiye hava sahasında yılın 7 aylık döneminde 272 bin 557'si transit üst geçiş olmak üzere 1 milyon 148 bin 426 uçuş gerçekleşti, bir diğer ifadeyle ülke semalarından her 20 saniyede bir uçak geçti.

Her 20 saniyede bir uçak geçti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden edinilen bilgiye göre, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayısında önemli artış görüldü.

Son 10 yılda hava yoluyla taşınan yolcu sayısı yüzde 157 artarak 45 milyondan 116 milyona yükseldi.

Yurt içinde 2002'de 2 merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yollarının () tarifeli seferleri düzenlenirken, bugün itibarıyla iç hatlarda 6 hava yolu şirketi, 7 merkezden toplam 56 noktaya sefer gerçekleştiriyor.

Yurt dışında 2003'te 60 olan uçuş noktası ise 119 ülkede 296 noktaya ulaştı.

TRANSİT ÜST GEÇİŞ YÜZDE 3,2 ARTTI
Türk hava sahasında ocak-temmuz döneminde gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısı 1 milyon 148 bin 426 oldu. Böylece, Türkiye semalarından her 20 saniyede bir uçak geçti. Transit üst geçiş sayısı bu dönemde yüzde 3,2 arttı.

Ticari uçuş sayısı bu dönemde 753 bin 545 olarak kayıtlara geçerken, iniş kalkış yapan uçakların yüzde 86'sı ticari amaçlı uçuşlar yaptı.

İç hat uçak trafiği, temmuz sonu itibarıyla 393 bin 162, dış hat uçak trafiği 875 bin 869 oldu.

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