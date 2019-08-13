7 ayda 136 bin işyeri açıldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Temmuz sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının yılın 7 aylık döneminde 22 bin 838 artarak toplamda 1 milyon 776 bin 51'e ulaştığını belirterek, "Bu dönemde 135 bin 964 işyeri açıldı" dedi. İlk 7 ayda en çok işyeri artışının İzmir'de görüldüğüne dikkati çeken Palandöken, "7 ayda İzmir'de işyeri sayısında 2 bin 913 artış kaydedildi. İzmir'in ardından İstanbul'da işyeri sayısı 2 bin 882, Antalya'da 2 bin 754, Bursa'da bin 550 ve Muğla'da bin 465 arttı" ifadesini kullandı.
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- 13.08.2019
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