Otomobil sahipleri dikkat! O araçlar için af geldi

Temmuz ayında yürürlüğe giren torba yasayla gümrüklerde el konulan ve büyük bölümünü lüks araçların oluşturduğu 40 bin araca af fırsatı sunuldu. Araçların ÖTV'lerinin yüzde 25'inin ödenmesi halinde el koyma kararı kaldırılacak. ÖTV'siz yurda sokulan lüks araçları kullananlar ise kendileri beyanda bulunurlarsa ÖTV'nin yüzde 15'ini ödemeleri yeterli olacak.



Bu fırsattan yararlanmak için 31 Aralık 2019 tarihine kadar başvurulması gerekecek. Temmuz ayında çıkarılan torba yasayla Gümrük Kanunu'na geçici bir madde eklenmişti. Buna göre soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyeti kamuya geçen ancak henüz tasfiyesi tamamlanmamış araçlar, Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) yüzde 15 ila 25'inin ödenmesi koşuluyla sahiplerine iade edilecekti. Bu hüküm çerçevesinde hazırlanan yönetmelik, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Lüks araç tutkunlarına 'sıfır' diyerek yurtdışından getirilen ancak yapılan inceleme sonrasında ikinci el oldukları anlaşılan yaklaşık 50 bin civarındaki araç için 2017 yılında af fırsatı sunulmuştu. Aradan geçen iki yılda yeni bir düzenleme yapılırken bu kez gümrüklerde el konulan 40 bin araç olduğu bildirildi. Yapılan hesaplamalara göre hem yakalanan hem de henüz yakalanmayan araç sahiplerinin vergi ödemeyi kabul etmeleri halinde devletin kasasına 2 milyar lira girecek. Araçları gümrükte bekleyenler ÖTV tutarının yüzde 25'ini, henüz işlem yapılmayanların ise ÖTV tutarının yüzde 15'ini ödemeleri yeterli olacak.



Uzmanlar, "Örneğin fabrika çıkış fiyatı 700 bin lira olan bir Porsche için ÖTV 1.2 milyon lirayı bulabiliyor. Yeni düzenlemeyle araç yakalanmış ve gümrükte bekliyorsa yüzde 25'ini 300 bin lirayı; henüz yakalanmadıysanız sadece yüzde 15'ini yani 180 bin lirayı ödeyerek yasal hale getirebilirsiniz." dedi. Gümrüklerin el koyduğu veya soruşturmaları devam eden araç sahiplerinin bu fırsattan yararlanmak için 31 Aralık 2019 tarihine kadar ilgili gümrük müdürlüğüne başvurmaları gerekecek.