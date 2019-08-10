Eşinin izni yoksa kefil olamazsın

birinin kefil olduğu borçtan dolayı ailelerde sıkıntıların yaşanmaması için, yapılan düzenlemelerle eş onayı şartı getirildi. Bazı istisnalar hariç,kefil olunamıyor.de içtihat metni özelliğindeki emsal kararıyla, eşlerden birinin mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya kanunen ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabileceğine hükmetti. Bu rızanın da sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olmasının şart olduğu belirtilen kararda, "Eşin rızası alınmadan kefil olunmaz. Eşin rızasını almayandenildi. Bir dava üzerine alınan kararda, şunlar kaydedildi:"Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır. Dosya içerisinde mevcut nüfus kaydına göre taahhüt tarihinde evli olan sanığın eşinin kefalet işlemi öncesinde veya icra kefilliği sırasında rızasının alınıp alınmadığının belirtilmemesi nedeniyle geçerli bir kefalet işlemi, dolayısıyla hukukenbulunmamaktadır. Dosya içerisinde mevcut nüfus kaydına göre taahhüt tarihinde evli olan sanığın eşinin kefalet işlemi öncesinde veya icra kefilliği sırasındaalınmadığının belirtilmemesi karşısında, sanığın icra kefilliğinin ve icra kefalet sözleşmesine dayanılarak verilen taahhüdün geçersiz olduğu gözetilmeden, sanıkların beraatlerine karar verilmesi gerektiği cihetle, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmemiştir. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

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