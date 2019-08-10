Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 10.08.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 09:38

/TL kurları! Dolarda düşüş sürüyor!

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının ardından yukarı yönlü seyir izlese de TL, son iki gündür düşüş eğiliminde hareket izliyor. Dolar/TL son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,47 civarında işlem görüyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte güncel kurları...

Dolarda son dakika düşüş sürüyor!

Dolarda son dakika düşüş sürüyor! Dolar son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 10 Ağustos Cumartesi bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? Dolar/TL, çarşamba günü yaşanan valor satışlarının ardından dün bayram öncesi klasik haline gelen satışlarla 5.45 altına kadar inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri10 Ağustos Dolar/TL döviz kurları! Dolarda düşüş sürüyor!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri