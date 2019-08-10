Dolarda son dakika düşüş sürüyor! Dolar son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 10 Ağustos Cumartesi bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? Dolar/TL, çarşamba günü yaşanan valor satışlarının ardından dün bayram öncesi klasik haline gelen satışlarla 5.45 altına kadar inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.
10 Ağustos Dolar/TL döviz kurları! Dolarda düşüş sürüyor!
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının ardından dolar yukarı yönlü seyir izlese de TL, son iki gündür düşüş eğiliminde hareket izliyor. Dolar/TL son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,47 civarında işlem görüyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos güncel döviz kurları...
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