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  • 09.08.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 11:28

Son dakika: Hükümetten kamu işçilerine yeni teklifi! 2019 ikinci 6 ay zam teklifi ne kadar oldu?

Son dakika... Hükümet kamu işçilerine yeni teklifi yaptı. 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu.

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümet kamu işçilerine yeni teklifi yaptı. 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu.

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