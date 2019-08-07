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  • 07.08.2019 16:54
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 17:12

Bağkur ? Ağustos ayı emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi?

Milyonlarca emekli maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda internette online olarak sorgulamalar yapıyor. Başkan geçtiğimiz gün memur maaşlarının bayramdan önce yatırılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Emekli maaşları ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmamıştı. Sonuç olarak emeklilerin maaşlarının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceğine dair bir açıklama yer almıyor. Son dakika açıklaması gelir gelmez haberimizden sizlere ulaştıracağız.

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Milyonlarca emekli heyecanla "emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Şimdi gözler Ağustos ayında emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. Emekli maaşı ikramiyeleri 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olacak. Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Peki Ağustos ayı emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenir?

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