Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Milyonlarca emekli heyecanla "emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Şimdi gözler Ağustos ayında emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. Emekli maaşı ikramiyeleri 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olacak. Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Peki Ağustos ayı emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenir?