Memura bayram müjdesi

Kurban Bayramı tatiline maaşı ya da ikramiyesi cebinde girecek. Emekliler, kamu işçileri, evde bakım aylığı alanların ardından bir müjde de memurlara geldi.kamu çalışanlarına erken maaş müjdesi geldi. Müjdeyi sosyal medya hesabından verenmesajında, "Kamu çalışanlarımızın bu ay kurban Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde,günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun" dedi. Böylece memurlar bayram tatiline maaşını almış olarak girecek. Emekliler, Kurban Bayramı ikramiyesini'ta, kamu işçileri de 13 günlük ilave tediye (ikramiye) ödemesini'ta alacak. Evde bakım aylığı alanlar ile memurlara da erken maaş ödemesi yapılacak.12.1 MİLYONA BAYRAM İKRAMİYESİ: 8-9 AĞUSTOSKAMU İŞÇİSİNE 13 GÜNLÜK TEDİYE: 9 AĞUSTOSEVDE BAKIM AYLIĞI: 9 AĞUSTOSKAMU ÇALIŞANLARI MAAŞ ÖDEMESİ: 9 AĞUSTOS