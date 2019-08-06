Memura bayram müjdesi

Milyonlar Kurban Bayramı tatiline maaşı ya da ikramiyesi cebinde girecek. Emekliler, kamu işçileri, evde bakım aylığı alanların ardından bir müjde de memurlara geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarına erken maaş müjdesi geldi. Müjdeyi sosyal medya hesabından veren Başkan Erdoğan, mesajında, "Kamu çalışanlarımızın bu ay kurban Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun" dedi. Böylece memurlar bayram tatiline maaşını almış olarak girecek. Emekliler, Kurban Bayramı ikramiyesini 8-9 Ağustos'ta, kamu işçileri de 13 günlük ilave tediye (ikramiye) ödemesini 9 Ağustos'ta alacak. Evde bakım aylığı alanlar ile memurlara da erken maaş ödemesi yapılacak.
ÖDEME TAKVİMİ
12.1 MİLYONA BAYRAM İKRAMİYESİ: 8-9 AĞUSTOS
KAMU İŞÇİSİNE 13 GÜNLÜK TEDİYE: 9 AĞUSTOS
EVDE BAKIM AYLIĞI: 9 AĞUSTOS
KAMU ÇALIŞANLARI MAAŞ ÖDEMESİ: 9 AĞUSTOS
ÖDEME TAKVİMİ
12.1 MİLYONA BAYRAM İKRAMİYESİ: 8-9 AĞUSTOS
KAMU İŞÇİSİNE 13 GÜNLÜK TEDİYE: 9 AĞUSTOS
EVDE BAKIM AYLIĞI: 9 AĞUSTOS
KAMU ÇALIŞANLARI MAAŞ ÖDEMESİ: 9 AĞUSTOS
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