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  • 01.07.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 11:06

Hükümet önümüzdeki 5 yılda 280 bin sosyal konut yapacak

'den 14 bin peşinat 770 lira taksitle 1072 konut satışı başvuru şartları! İşte TOKİ dar gelirli evleri satış tarihi. Hükümet önümüzdeki 5 yılda 280 bin sosyal konut yapacak. Vatandaşlar, en az 388 TL aylık taksitlerle kira öder gibi konut sahibi olacak. İnşa edilecek sosyal konutların yeri ve fiyatı her yıl açıklanacak.

TOKİ dar gelirli ve bütçesi sınırlı olan vatandaşlar için 388 lira taksitle evler yapacak. Yeni projede 1072 tane ev olacak. Vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olabilecek. Bu bağlamda dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılmaları için başlatılan kampanyalara bir yenisi daha eklenmiş olacak. TOKİ tarafından uygulamaya geçirilecek olan proje için başvurular başlarken satış listesinde de güncellemeler yapıldı.

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