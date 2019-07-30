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  • 31.07.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 09:02

ile kadroya geçen taşerona ikramiye ne zaman ödenecek?

: ile kadroya geçen taşerona ikramiye ne zaman ödenecek? Kamu işçilerine 52 günlük ilave tediye ödemeleri yapılmaktadır. Yılda 4 taksitle yapılacak ilave tediye ödemeleri , 13 'er gün şeklinde yapılıyor. 2019 yılının ilk iki taksidi ödendi. Ocak 'ta ve Ramazan Bayramı öncesi verilen ilave tediyelerin ardından 26 günlük ilave tediye ödemesi kaldı. Kamu işçilerinin 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte yapılıyor. İkramiyenin iki taksidi ödendi, diğerleri ağustos ve aralıkta hesaplara yatırılacak. Üçüncü taksidin Kurban Bayramı öncesi ödenmesi bekleniyor. İşçilere verilen ilave tediye ödemesinden yüzde 15 sigorta primi ve yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılıp işçilere ödeniyor. Bu kesintilerin yanı sıra vatandaşlardan damga vergisi kesintisi de yapılıyor.

Taşerona tediye son dakika haberleri: Okan Güray Bülbül'ün bugün kaleme aldığı yazısında, KHK ile kadroya geçen işçiler ile kamu işçilerine ilave tediye ödemelerinin bayramdan önce ödenmesinin planlandığını aktardı. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yapılmaktadır. Tediye ödemeleri, bu kanun kapsamına alındı ve her yıl düzenli olarak ödeniyor. Tediye'nin kelime anlamı "parayla yapılan ödeme" demektir. İlave Tediye de "Ek Ödeme" veya "İkramiye" anlamında kullanılmaktadır. İlave tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanununa tabii olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenir. Kadroya geçecek olan taşeron işçiler de bu kapsamda olacaktır.

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