Taşerona tediye son dakika haberleri: Okan Güray Bülbül'ün bugün kaleme aldığı yazısında, KHK ile kadroya geçen işçiler ile kamu işçilerine ilave tediye ödemelerinin bayramdan önce ödenmesinin planlandığını aktardı. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yapılmaktadır. Tediye ödemeleri, bu kanun kapsamına alındı ve her yıl düzenli olarak ödeniyor. Tediye'nin kelime anlamı "parayla yapılan ödeme" demektir. İlave Tediye de "Ek Ödeme" veya "İkramiye" anlamında kullanılmaktadır. İlave tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanununa tabii olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenir. Kadroya geçecek olan taşeron işçiler de bu kapsamda olacaktır.