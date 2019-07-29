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Gençlere 2.210 TL

Geleceğin meslekleri olarak tanımlanan 25 alanda ’na katılan gençlere günlük 85 lira harçlık ödeniyor. Gençler 9 ay boyu ayda 2 bin 210 lira alarak iş tecrübesi ediniyor.

Gençlere 2.210 TL
Gençler, İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de harçlık alıyor. Özellikle geleceğin meslekleri olarak tanımlanan 25 alandaki programlara katılanlara daha yüksek ödeme yapılıyor. Bu alanlarda düzenlenen programlarda yer alan gençlere günlük 85 lira ödeniyor. Geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenen programlara 18-29 yaş arası gençler katılıyor. Bu programların süresi en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. Programlar haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor. Programlara katılan gençler hem bilişim sektöründe iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince günlüğü 85 liradan ayda (26 gün) 2 bin 210 lira alabiliyor.

​25 ALANDA EĞİTİM
Animasyon programcısı
● Ar-Ge elemanı
Bilgi güvenlik uzmanı
● Bilgisayar oyunları programcısı
BT çözümleri uzmanı
● Bulut bilişim uzmanı
Çoklu ortam (multimedya) tasarımcısı
● Dijital adli tıp uzmanı
Endüstriyel robot programcısı
● Endüstriyel tasarım mühendisi
Güvenlik uzmanı (BİT)
● İletişim tasarımı uzmanı
Kurumsal kaynak planlama uzmanı
● Mikrodenetleyici programcısı
Mikroişlem tasarımcısı
● Mobil yazılım geliştirme uzmanı
Sosyal medya uzmanı
● Uygulama programcısı
Veri tabanı analisti
● Veri tabanı yöneticisi
Yazılım geliştiricisi
● Yazılım mühendisi
Yazılım tasarımcısı
● Yazılım ve veri tabanı uzmanı
Yönetim bilişim sistemleri uzmanı.

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