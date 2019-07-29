Gençlere 2.210 TL

Gençler, İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de harçlık alıyor. Özellikle geleceğin meslekleri olarak tanımlanan 25 alandaki programlara katılanlara daha yüksek ödeme yapılıyor. Bu alanlarda düzenlenen programlarda yer alan gençlere günlük 85 lira ödeniyor. Geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenen programlara 18-29 yaş arası gençler katılıyor. Bu programların süresi en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. Programlar haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor. Programlara katılan gençler hem bilişim sektöründe iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince günlüğü 85 liradan ayda (26 gün) 2 bin 210 lira alabiliyor.



​25 ALANDA EĞİTİM

● Animasyon programcısı

● Ar-Ge elemanı

● Bilgi güvenlik uzmanı

● Bilgisayar oyunları programcısı

● BT çözümleri uzmanı

● Bulut bilişim uzmanı

● Çoklu ortam (multimedya) tasarımcısı

● Dijital adli tıp uzmanı

● Endüstriyel robot programcısı

● Endüstriyel tasarım mühendisi

● Güvenlik uzmanı (BİT)

● İletişim tasarımı uzmanı

● Kurumsal kaynak planlama uzmanı

● Mikrodenetleyici programcısı

● Mikroişlem tasarımcısı

● Mobil yazılım geliştirme uzmanı

● Sosyal medya uzmanı

● Uygulama programcısı

● Veri tabanı analisti

● Veri tabanı yöneticisi

● Yazılım geliştiricisi

● Yazılım mühendisi

● Yazılım tasarımcısı

● Yazılım ve veri tabanı uzmanı

● Yönetim bilişim sistemleri uzmanı.