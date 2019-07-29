Enflasyon rakamlarının ilan edilmesiyle birlikte asgari ücretlilerde zam beklentisine girdi. Bu bağlamda asgari ücret ile çalışanlar dikkatlerini TC Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığına çevirdi. İşte Ocak ayında yüzde 26,05 oranında zamlanan asgari ücret için tüm gelişmeler... 2019 senesinin Ocak ayında meydana getirilen zam tüm yıl için geçerli olacak, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacak.