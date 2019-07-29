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  • 30.07.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 17:22

Enflasyon rakamlarıyla birlikte lilerde beklentisine girdi

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren te 2019 Ocak ayında yapılacak oranı şimdiden merak ediliyordu. İşçi ve işveren şimdiden gözünü asgari ücret zammı haberlerine çevirmişti. Milyonlarca işçinin ve işverenin merakla beklediği asgari ücret pazarlıkları Aralık ayından itibaren başlamıştı.

Enflasyon rakamlarının ilan edilmesiyle birlikte asgari ücretlilerde zam beklentisine girdi. Bu bağlamda asgari ücret ile çalışanlar dikkatlerini TC Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığına çevirdi. İşte Ocak ayında yüzde 26,05 oranında zamlanan asgari ücret için tüm gelişmeler... 2019 senesinin Ocak ayında meydana getirilen zam tüm yıl için geçerli olacak, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacak.

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