4.400 TL’ye 8 gün Phuket

TATİL mevsimi sürerken, sabit ve Türk Lirası ile fiyat verme döneminin başlamasıyla yurt dışı turlara ilgi arttı. TL ile fiyat sunan seyahat acenteleri satışlarının arttığını belirtirken, turlar ile ilgili de şu bilgileri veriyor:Tura Turizm: 8 gün 7 gece, THY ile ulaşım, transferler ve Türkçe rehberlik dahil Phuket turu 4 bin 400; 8 gün 7 gece, THY ile ulaşım, her şey dahil konaklama imkanıyla Mauritius turu 6 bin 900; 8 gün 7 gece, THY ile ulaşım, yarım pansiyon ve tam pansiyon seçeneklerinin bulunduğu Maldivler turu 6 bin 900; 10 gün 9 gece MSC Seaside ile Miami, Porto Rico, Karayipler turu ise 5 bin 900 liraya satılıyor.Ejder Turizm: Küba turu 5 bin 900 liradan satışta.Royal Caribbean: Eylül-Ekim ve Kasım aylarında 7 ile 10 gece arasında değişen Akdeniz ve Dalmaçya Kıyıları programları, 4 bin 400 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor.