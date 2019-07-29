Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.