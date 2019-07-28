Kıdem tazminatı, nafaka, hal yasası ve 3600 ek gösterge gibi konuların ne zaman yürürlüğe girecek son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Meclis'in tatile girmesinin ardından vatandaşlar bu konular üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Öncelikle 3600 ek gösterge üzerinde duruluyor. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde emekli ikramiyesinde artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki memurun 77 bin liralık emekli ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. Bu konular ile ilgili son gelişmelerin neler olduğu yakından takip ediliyor. Peki, kıdem tazminatı, nafaka, hal yasası son durum nedir? 3600 ek gösterge yasası çıkacak mı? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...