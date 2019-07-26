Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verilmesiyle oluşan 10 bin ek sefer için biletlerin satışa sunulduğunu bildirdi. Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, bayram süresince ise yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 26.07.2019
- Gazete
Bayram için 10 bin ek sefer
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